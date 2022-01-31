الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات «التوك توك» بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بالمحافظة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات وتحريات الأمن العام قيام شخصين، لهم معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "توك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنزل أحدهما، وبحوزتهما "فرد محلي ، طلقتين لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة".

كما ضُبط داخل المنزل مركبتي "توك توك " مُبلغ بسرقتهما بدائرتي مركز شرطة تلا بالمنوفية، وقسم شرطة قليوب بالقليوبية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 10 وقائع بدوائر مراكز شرطة “الشهداء، بركة السبع، أشمون، بلقاس بالدقهلية، طنطا بالغربية " قسمي شرطة "أول شبرا الخيمة، قليوب" بالقليوبية.

وأضافا بتصرفهما في المسروقات بالبيع لعملائهما 3 عاطلين محددين، مقيمين بدائرة مركز شبراخيت بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهم وضبطهم، كما أرشدوا عن 8 مركبات "توك توك" بمخزنين خاصين باثنين منهم كائنين بدائرة مركز شبراخيت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مركز شبين الكوم المنوفية تشكيل عصابي سرقة مركبات التوك توك سرقة

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وائل لطفي

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