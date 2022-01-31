الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات الأمن في حريق شقة مُسنة: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

حريق
حريق

كشفت التحريات  الأولية، اليوم الإثنين  حول  حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثاني بإحدى العمارات بمحافظة سوهاج؛ ان السبب ماس كهربائي.

تلقت شرطة النجدة  بلاغ من الأهالي مفاده نشوب النيران بشقة سكنية بالطابق الثاني بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين نشوب النيران بشقة بالطابق الثاني مِلك مسنة تدعى "رضا. م - 75 سنة - ربة منزل"، وبسؤالها قررت حدوث ماس كهربائي نتج عنه نشوب النيران بالشقة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية ماس كهربائي أمن سوهاج مدير امن سوهاج تحريات الاجهزة الامنية قسم شرطة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

ضبط الشابين المتهمين بنشر صور «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكترونى بالشرقية

وزيرة البيئة تكشف حقيقة تعرض الدلتا للغرق بسبب التغيرات المناخية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«كاف» عن أبوجبل: «جبل اسمًا وفعلًا»

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟