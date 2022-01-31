تحريات الأمن في حريق شقة مُسنة: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

كشفت التحريات الأولية، اليوم الإثنين حول حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثاني بإحدى العمارات بمحافظة سوهاج؛ ان السبب ماس كهربائي.

تلقت شرطة النجدة بلاغ من الأهالي مفاده نشوب النيران بشقة سكنية بالطابق الثاني بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين نشوب النيران بشقة بالطابق الثاني مِلك مسنة تدعى "رضا. م - 75 سنة - ربة منزل"، وبسؤالها قررت حدوث ماس كهربائي نتج عنه نشوب النيران بالشقة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.