يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى، قطع مسافة 800 كيلومتر.

ونقلت وكالة "يونهاب" بيانا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية ورد فيه، أنها "رصدت إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا متوسط المدى بزاوية عالية نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف البيان: "قطع الصاروخ مسافة 800 كيلومتر وطار على ارتفاع ألفي كيلومتر"،

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية والأمريكية تجريان تحليلات تفصيلية للتوصل إلى باقي المعلومات بدقة.

ويقول مراقبون إن "الحكومة ترى أن الصاروخ باليستي متوسط المدى، وقد يكون ضمن إطلاق تجريبي لصواريخ فرط صوتية".

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني، ووصف الوضع بأنه "انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال إن "اطلاق كوريا الشمالية اليوم صاروخا باليستيا متوسط المدى يعتبر اقترابا من الرجوع عن تعهدها السابق بتعليق تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عام 2018".

وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ سبع مرات متتالية منذ تولي كيم جونغ-أون الحكم في نهاية عام 2011.

وفي سياق متصل ،قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا على الأرجح سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن قذيفة يُعتقد أنها صاروخ باليستي واحد أُطلقت في حوالي الساعة 7:52 صباحا بالتوقيت المحلي (2252 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة جاجانج في كوريا الشمالية باتجاه المحيط قبالة ساحلها الشرقي.

وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا برئاسة الرئيس مون جيه- إن لبحث التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، وقال إن التجربة شملت على ما يبدو إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى وهو ما لم تختبره كوريا الشمالية منذ 2017.

وقال مون، إن عملية الإطلاق تجعل كوريا الشمالية قريبة من استئناف التجارب على إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى العابرة للقارات، وكانت بيونجيانج قد أوقفت طواعية مثل هذه التجارب.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجراها الشمال هذا الشهر تعيد إلى الأذهان حالة التوتر المتصاعد في عام 2017 عندما أجرت بيونجيانج عدة تجارب نووية، وأطلقت أكبر صواريخها بعضها حلق فوق اليابان.