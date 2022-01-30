الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطل سرق توك توك بأسلوب التوصيلات الكهربائية في المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم، حجز عاطل ٢٤ ساعة لحين انتهاء من التحريات الأمنية، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة توك توك بأسلوب التوصيلات الكهربائية.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بقسم شرطة المرج بارتكابه واقعة سرقة مركبة توك توك بأسلوب التوصيلات الكهربائية، وأقر بارتكاب الواقعة بغرض بيعه والكسب غير المشروع منها مبررا مرورة بضائقة مالية دفعته لارتكاب واقعة السرقة.  

وكانت بداية الواقعة عندما ورد لقسم شرطة المرج من سائق يفيد بسرقة مركبة توك توك الخاصة به وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان التوك توك المسروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة سرقة متهم سائق

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