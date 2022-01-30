سعد عبدالله يروي تفاصيل مشاركته في فيلم «A tale of shadows»

يستعد الممثل سعد عبدالله لعرض فيلمه العالمي الجديد "A Tale Of shadows"، الذي انتهي من تصويره مؤخرًا.

وأكد سعد في تصريحات صحفيه له، أن العمل ينتمي لنوعيه أفلام الرعب وهو عمل ذو طبيعة مختلفة، وتأجل عرضه لأكثر من مرة على الرغم من انتهاء تصويره منذ عدة أشهر.

وعن دوره في العمل قال الممثل سعد عبدالله ، انه يجسد شخصيه شبح بطريقه مختلفة وذلك في مشهد واحد فقط، حيث يظهر بهذا الدور بشكل ثانوي، لافتا إلى ان العمل يحمل العديد من المفاجآت .

وقال عبدالله، انه سعيد بالتجربة التي يسعى من خلالها علي الرغم من صغرها إلي الوصول للعالمية خاصة وان الفيلم باللغة الانجليزية وملئ بالتفاصيل المختلفة علي عالمنا العربي.

من جانب أخر يشارك عبدالله في أكثر من عمل درامي بداخل مصر وخارجها حيث يشارك في العمل الإماراتي خلك شنب، والذي حقق من خلاله حاله نجاح كبيرة في جزءه الأول.

فيلم "حكاية الظلال" هو فيلم إثارة إماراتي لعام 2017 من إخراج وكتابة طارق الكاظم وإنتاج ينجي هان. بطولة الفيلم تشوكا إيكويوغو ، ريك أبي ، أرزو نيوويرث ، وألمير أجميرين في الأدوار القيادية. تم عرض الفيلم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة .

رفع عدد كبير من دور العرض السينمائية فيلم "أبوصدام" بسبب قلة إيراداته، إذ حقق يوم الاثنين 917 جنيها مصريا، ويوم الأربعاء 420 جنيها فقط.

وفيلم "أبو صدام"، عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومدته 89 دقيقة، بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، وإخراج نادين خان، ومن المتوقع أن يتم رفعه من باقي دور العرض السينمائي، كما تم رفع عدد اخر من الافلام السينمائية .