تعليم النواب: لا أولوية لأحد في تعيينات التربية والتعليم والجميع سيخضع للاختبارات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإعطاء الأولوية في التعيين بمسابقة التربية والتعليم المقبلة لـ 36 ألف معلم الذين سبق اختبارهم وعملهم بالوزارة لعدة أشهر، يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مسابقة لتعيين المعلمين لسد العجز بالمدارس في غضون شهرين، على أن يكون التقديم في مسابقة المعلمين “اون لاين” عبر بوابة الوظائف الحكومية.

لا أولوية لأحد والجميع سيخضع للاختبار

من جانبها أكدت الدكتورة نسرين عمر ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تعيين الـ30 ألف معلم لن يكون فيه أولوية لأحد، فالوزير الدكتور طارق شوقي أكد للنواب أنه سيتم إجراء امتحان وسيكون هو المقياس في التعيين، لكن الـ120 ألف معلم أو الـ36 سيثتثنوا من تقديم الأوراق فقط، ولو اجتازوا الامتحان واستوفوا الشروط سيتم تعيينهم ، مشيرًة إلى أن الـ120 ألف ظروف ومعايير اختيارهم تختلف عما سيوضع من آليات جديدة للاختيار فمتطلبات العصر الحالي واتجاه الدولة للتحول الرقمي تختلف عما كان سابقًا .

اختبار مراقب الكترونيًا

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن الامتحان سيكون دقيق ويقيس قدرات المتقدمين للتعيين وفق قواعد محددة تضعها وزارة التربية والتعليم، كما سيتم مراقبة الامتحان إلكترونيًا لضمان العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين .

ونوهت " عمر" إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب طالبت الوزير بالعمل على سد العجز الصارخ في أعداد المدرسين، فيما يعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 أعوام بمثابة خطوة على الطريق نحو تخفيض العجز في ظل الأزمة المالية العالمية نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتأثيراتها .

لجنة لوضع معايير الاختيار

من جانبها قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم ستشكل لجنة من الخبراء لوضع قواعد ومعايير اختيار ال30 ألف معلم وتحدد الامتحان الذي سيخضعون له والمهارات المطلوبة منهم، مشددًة على أن تعيين ال30 ألف معلم سنويًا يأتي في إطار تقليص العجز في أعداد المدرسين .

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن وزير التربية والتعليم أعلن عن أنه سيتم تنظيم مسابقة جديدة وسيتقدم لها جميع الراغبين في العمل بالوزارة، وسيخضع الجميع لاختبار دون استثناءات ولن يتم تفضيل أحد على غيره .