كمال أبو رية: شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل الحلم

يعيش الفنان كمال أبو رية حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، فبعد انتهاء حكاية "طعم الدنيا"، في مسلسل إلا أنا، ظهر بشخصية جديدة ومختلفة في مسلسل "الحلم": "مبسوط بالمسلسل لعدة أسباب أولها أنه بيجمعني مع الجميل القدير اللي بحبه جدًا أحمد عبد العزيز، بعد 20 سنة من وقت انتاج مسلسلسوق العصر".

أضاف أبو رية، لـ"الدستور": "فكرة جديدة وقيّمة ومختلفة أعادت أمجاد الدراما المصرية، وهي ضمن المحاولات الناجحة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ إطلاقها المسلسلات القصيرة والحكايات المنفصلة، وانا حابب أوجه الشكر ليها".



مسلسل "الحلم"

يُعرض "الحلم" من بطولة محمد رياض ورانيا فريد شوقى وأنوشكا، يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى الـ 9 مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، على أن تكون ثانى إعادة في الـ 12 ظهرًا فى اليوم التالي.

المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

"الحلم" انطلق عرضه على قناة الحياة يوم 1 يناير الحالى، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، والاعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.