تنبيه مهم للمرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة المنيا تنبيهًا للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

أشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد عقد المقابلات الشخصية وفقاً للمواعيد المحددة وذلك بمقر مسرح (مدرسة الثانوية بنات بالمنيا ) وعنوانها بجوار مستشفى المبرة فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، مشددة على ضرورة عدم التخلف عن المواعيد وسوف يتم احاله المتخلف عن الموعد للشئون القانونية.

جاءت المواعيد كالتالي:

_ الأحد 6 فبراير 2022 المنيا ديوان المديرية ملوي

_ الاثنين 7 فبراير 2022 بني مزار أبو قرقاص سمالوط

_ الثلاثاء 8 فبراير 2022 مغاغة ديرمواس ومطاي

وتعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021_2022 في لجان مدرسية مراقبة ومؤمنة بالاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من فيروس كورونا المستجد.

وتعقد الامتحانات بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الفهم والإبداع وليس مهارة الحفظ والتلقين فقط.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2021_2022 بعد انقضاء إجازة منتصف العام، وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي الإلتزام بضوابط الإمتحانات وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنه وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة .

وتم التشديد على رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنه المكلف برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل باللجنه والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتخلص من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية المعلقة على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية مع تشكيل غرفة كنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام و تسليم أوراق الأسئلة و الاجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً مع التأكيد على التواصل المباشر مع مديري الإدارات التعليميه وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

إضافة إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل مع الإلتزام بالتطبيق الامثل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة كافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتوزيع عدد ١٤ طالبًا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن و تخصيص غرفة عزل بكل لجنة تحت إشراف المنسق الصحي خاصة بالطلاب الذين تظهر لديهم أعراض صحية و توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات .

وتم التنبيه بتعليمات مشددة لواضعي الامتحانات بكافة المواد الدراسية بالالتزام بالمواصفات الفنيه للورقه الامتحانية و الابتعاد عن الاسئلة ذات الصلة السياسية أو الدينية ومراعاة الوزن النسبي للورقة .