جامعة نايف العربية تعرض 130 إصدارا أمنيا بمعرض القاهرة للكتاب

تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بأكثر من 130 إصدارًا علميًا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022م في دورته ال 53 خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير 2022م، وتتنوع هذه الإصدارات لتشمل مختلف المجالات الأمنية بمفهوم الأمن الشامل وسط تزايد الطلب على الإصدارات التي تتناول تعزيز الأمن الفكري، وكتب المصطلحات الأمنية، بالإضافة إلى الدوريات العلمية والأمنية.

وتأتي مشاركة الجامعة في المعرض إدراكاً منها للدور الثقافي والعلمي الكبير الذي يمثله المعرض الذي يعد أحد أكبر التظاهرات الثقافية على الصعيد العربي والدولي ومقصداً للأدباء والمتخصصين والمثقفين من مختلف الدول العربية. وسيعرض جناح الجامعة أحدث ١٣٠ إصدار علمي محكم من سلسلة إصداراتها في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية حيث أضحت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أكبر ناشر للدراسات الأمنية عربياً وإقليمياً، كما سيوفر الجناح مكتبة أمنية رقمية تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين والمهتمين، باعتبار المكتبة الإلكترونية مكوناً أساسياً ورئيساً من مكونات التعليم الحديث من خلال المستودع الرقمي للجامعة على بوابتها الإلكترونية، إضافة إلى الأدلة والنشرات التعريفية والملصقات والدوريات الإعلامية، وأفلام وثائقية تعرف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من النجاحات التي حققتها في مجالات اختصاصها واهتمامها كمكافحة الإرهاب والمخدرات والظواهر الإجرامية المستحدثة ، وحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر والأمن النووي وغيرها.

وتشارك جامعة نايف العربية في معارض الكتاب العربية في إطار تنفيذها للخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب لنشر الوعي والثقافة الأمنية باعتبار الجامعة الجهاز العلمي للمجلس، وكذلك في إطار اهتمام الجامعة بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يعد أحد مرتكزات الجامعة الأساسية.

جدير بالذكر أن جناح الجامعة بالجناح رقم (c19) في القاعة(3) يشهد إقبالًا كبيرًا من المختصين في المجالات الأمنية سيستقبل الجناح زواره طوال أيام المعرض حيث سيتم توزيع الدوريات الإعلامية للجامعة والأدلة التعريفية بمرافق الجامعة وتخصصاتها العلمية على زوار الجناح.