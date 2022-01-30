الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامات الواقية

كمامة
كمامة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 7784 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7740 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك في إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية الكمامات الواقية ضبط النيابة العامة سداد الغرامة التصالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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