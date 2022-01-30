الولايات المتحدة تندد بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي، في بيان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، وتدعو بيونجيانج إلى الكف عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.

وذكر البيان أن تقييم القيادة للتجربة الصاروخية يشير إلى أنها لم تمثل تهديدًا مباشرًا لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أوحلفائها.

وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، "مقذوفًا غير محدّد" في البحر الشرقي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي.

وتُمثّل عملية الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تُجريه بيونج يانج هذا العام.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، أن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة الأمريكية، أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.

ووفقًا للإحصاءات الأمريكية، فقد توفي حتى الآن حوالي 872 ألف شخص بسبب كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 2643 حالة وفاة و 1,140,580 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.