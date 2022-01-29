«تستاهل يا قلبي» و«نباتات الصحاري» يناقشان أهم قضايا المرأة بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء السبت، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية، بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، حيث تم عرض أفلام "تستاهل يا قلبي" من اخراج لمياء إدريس الذي ناقش الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر ومناقشة الأراء الاجتماعية المختلفة الخاصة بهم "وفيلم نباتات الصحاري" من اخراج رنا رأفت، الذي ناقش أهم التحديات التى تواجهها صانعات السينما في مصر، في إطار الاهتمام بدور المرأة المصرية ومناقشة اهم القضايا الخاصة بها.

وعقب العرض أقيمت ندوة فنية بحضور مخرجات الفيلمين، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي،وقد حصل فيلم "تستاهل ياقلبى" على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لسنة ٢٠٢٠، و قد حصل على تنويه خاص بمهرجان أسوان ٢٠٢٠، كما حصل على جائزة أخرى بمهرجان القاهرة للفيلم القصير.



أما فيلم نباتات الصحاري فقد حصل جائزه تنويه خاصة بجائزة "عزيزة أمير لأفضل مخرجة عربية، وكذلك جائزه التحكيم لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير دورة 2021.

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل