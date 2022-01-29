إيمان علام تطالب بمراجعة ضوابط الترشح لأكثر من مرتين في انتخابات المهندسين

خاطبت المهندسة إيمان علام، المرشحة على منصب نقيب المهندسين، المهندس هانى محمد محمود، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، بشأن عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين على نفس المقعد.

وقالت علام في خطابها لرئيس اللجنة المشرفة: نكتب اليكم بخصوص انتخابات نقابة المهندسين المصرية المزمع إجراؤها يومى 25 فبراير 2022 و4 مارس 2022 وفقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية طبقا للدعوة المعلنة من اللجنة العليا التي تقومون برئاستها.

وأضافت: نود أن نشير إلى أن المادتين رقمي (12) و(٢٣) تفيدان بعدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين على نفس المقعد.

وأكدت أنه تلاحظ أن هناك عدد من المرشحين قاموا بالترشح على نفس المقعد لنفس النقابة العامة والفرعية لدورة ثالثة متتالية بدعوى وجود فتوى أو تعديل بالقانون تجيز ذلك.

واختتمت أنه على ذلك نرجو دراسة الأمر وإبداء الرأي، ونشر الرأي القانوني مع أي تعديل إن وجد على الموقع الرسمى للنقابة.



29 مرشحًا على منصب النقيب

ووفق اللجنة المشرفة فقد بلغ إجمالي المرشحين 1762 على كل المراكز النقابية، بينهم 147 على منصب رئيس نقابة فرعية، و874 عضو مجلس نقابة فرعية، و545 عضو مجلس شعبة و167عضوًا مكملًا لكل التخصصات الهندسية، و29 مرشحًا على مقعد النقيب العام.

وجاءت أسماء المرشحين على منصب النقيب كالتالي: هاني ضاحي، أحمد عثمان، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفة حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، غريب متولي إبراهيم، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت.

كما ترشح كل من: إيمان علام، لطفي محمد محمد، مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبوزيد، مظفرالدين محمد وتامر مصطفى الكوراني، أيمن محمد حسن، محمد أحمد حامد، محمد صبرى فؤاد.

وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، وسوف يتم البت في الطعون المقدمة يوم الأربعاء، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت بعد القادم.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أنه تم تخصيص 18 يوما للدعاية الانتخابية للمرشحين، تبدأ منذ إعلان القوائم النهائية وحتى يوم الأربعاء 23 فبراير، وتم تحديد يوم الخميس 24 فبراير للصمت الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.