السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص أسفل عجلات قطار المنصورة

جثة
جثة

لقي شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه، دهسًا أسفل عجلات القطار، أمام قرية المرساة التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام، بوصول وليد هاشم أحمد حسین 34 سنة - عامل، ومقيم بقرية المرساة، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفى شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدام به القطار رقم 213 ركاب القادم من المنصورة إلى المطرية، مما أدى إلى وفاته.

وبسؤال كل من أحمد ع. ال. عامل مزلقان سكة حديد دكرنس، ومقيم قرية الزهايرة دائرة مركز السنبلاوين، ومحمد م. ع. ا. عامل، نجل خال المتوفى، ومقيم بذات القرية، أیدا ذات المضمون.

وبالتنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة، أفاد بأن الحادث لم يؤثر على حركة سير القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 599 لسنة 2022 إداري مركز دكرنس، وجار العرض على جهات التحقيق المعنية.

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وائل لطفي

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