السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى..

برلمانى يقترح تفعيل الإدارات القائمة على حقوق الإنسان فى الوزارات

النائب ياسر الهضيبى
النائب ياسر الهضيبى

تقدم ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخصوص إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، داعيا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.

وأوضح الهضيبى، أن مصر لديها إيمان تام بالدور الذى تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ولا تدخر جهدا فى دعمها، سواء من خلال قرارات مباشرة أو تشريعات فى هذا الصدد، وإعلان عام 2022 بمثابة انحياز من الدولة واعتراف منها بالدور المهم الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى الدول الديمقراطية فحسب.

وتابع: "هذا الإعلان يمثل مسئولية ضخمة وعبئًا ثقيلا على تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات، تلك المؤسسات التي عانت طويلا من التهميش والملاحقات والمضايقات بعد أن أفسحت لها الدولة المجال بتوجيهات من رئيس الجمهورية، كما أن اهتمام الدولة المصرية بمنظمات المجتمع المدنى نابع من إدراك حقيقي من القيادة السياسية بأهميته وقيمته، وليست نابعة من الضغوط الدولية وغيرها".
واستكمل الهضيبى: "هذا الإعلان ترجمة حقيقة بأن الدولة المصرية تحترم قوانينها الداخلية وتحترم الدستور وتحترم تعهداتها الدولية، كما أن الدولة تؤمن إيمانا راسخا بأن المجتمع المصري هو مجتمع خلق ليبقى ولا وجود للدولة المصرية بدونه، خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني تشكل 20% من رأس المال الاجتماعي".

واقترح عضو مجلس الشيوخ، إشراك المجتمع المدني في كل الحوارات والموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، وتسهيل مهامها في تعزيز حقوق الإنسان، والإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية.

وشدد الهضيبى، على ضرورة تفعيل الإدارات القائمة على حقوق الإنسان فى الوزارات المختلفة، مع تشجيع مختلف المؤسسات الحكومية أن يكون لها بعض الأنشطة التى تقوم بتنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة لمتابعة ورصد كل الخطوات على أرض الواقع فى هذا الملف من خلال تقرير ربع سنوى يعرض بمختلف وسائل الإعلام من خلال مؤتمر عالمى حتى يرى العالم كله ما يجرى على الأرض المصرية من طفرة فى هذا الملف على وجه التحديد.

مصر قانون مجلس الشيوخ المحليات القيادة السياسية قانون المحليات

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