مدبولى: الدولة تنفذ العديد من مشروعات الطرق بأعلى مستوى من الكفاءة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من المسئولين المعنيين، أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالتأكيد أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، تيسيرا على المواطنين فى التنقلات، ولمنع التكدسات، وفتح محاور جديدة للتنمية، لافتا إلى أهمية استمرار الحفاظ على الكفاءة الفنية والإنشائية لهذه المشروعات، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى، والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

وبدأت جولة رئيس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، حيث يتم حاليا تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل أن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية وعلى مدار الساعة؛ لسرعة الانتهاء منها.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه كوبري الدوران للخلف لخدمة القادم من تقاطع 26 يوليو والمتجه لبنها والقادم من شبرا الخيمة والمتجه إلى تقاطع 26 يوليو، وعقب ذلك تم تفقد كوبري مسطرد؛ حيث تم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل؛ لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء أيضا المرور على كوبري المرج، الذي تم الانتهاء من تنفيذه، ويبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، ويخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويمر أعلى محطة الصرف الصحي، ومحطة مترو الأنفاق، وموقف الأقاليم بالمرج، كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لتطوير تقاطع المرج، بما يتفق مع الخطة المستقبلية للوزارة بشأن امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر.

عقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محور الفريق العرابي (الطوارئ سابقا)، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى المحور، وجارٍ تنفيذ المنازل والمطالع بعد إنهاء الإزالات المتعارضة؛ وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، وكذلك تطوير ورفع كفاءة محور الفريق العرابي أسفل التقاطع.

كما تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه المرور على كوبري «عدلي منصور» بمنطقة موقف العاشر، الذي تم تشغيله، ويبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، ويسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها قبل تشغيل الكوبري، بحيث يخدم الحركة المرورية للقادم من التجمع والقاهرة الجديدة إلى مسطرد والطريق الزراعي أعلى طريق القاهرة- الإسماعيلية الزراعي.

وخلال الجولة، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم الانتهاء من أعمال التوسعة في المسافة من أوتوستراد المعادي، مرورا بطريق السخنة، فالقاهرة الجديدة، فطريق القاهرة- السويس، فطريق القاهرة- الإسماعيلية، فطريق بلبيس الصحراوي، فمنطقة وكوبري (عدلي منصور)، ثم مدينه السلام، فمنطقة المرج والخصوص، حتى طريق شبرا- بنها الحر، ومحور الفريق العصار، لافتا إلى أن القوس الجنوبي الغربي من أوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جارٍ التنفيذ بأقصى المعدلات لإنهائه في الموعد المخطط.

وأضاف وزير النقل أنه يتم حاليا رفع كفاءه الطريق بالكامل، من خلال عمل طبقات أسفلتية، لرفع كفاءة السطح واستعدال المناسيب، حيث سيصبح الطريق، بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير الشامل له، طريقا عالميا، بالإضافة إلى أنه جارٍ الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائري بأعمدة "الهاي ماست"، وجارٍ تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

كما لفت الفريق كامل الوزير إلى أنه تم البدء في تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة- الإسكندرية الزراعى، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، لافتاً إلى أن هناك عددا من التحالفات العالمية المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT"، مشيراً إلى أنه سيتم الاستغلال الإعلاني والاستثماري الأمثل لكافة محطات "BRT".