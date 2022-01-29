السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس بنها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بمدارس الإدارة التعليمية ببنها وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، والتي بدأت اليوم في جميع اللجان على مستوى المحافظة، حيث يؤدي 122.496 ألف طالب وطالبة الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية موزعة على 445 لجنة.

رافقه خلال الجولة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والدكتور أسامة فودة مدير التأمين الصحي بمحافظة القليوبية ومدير الإدارة التعليمية بمدينة بنها.

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة مصطفى كامل بمنطقة الفلل ومدرسة الإمام محمد عبده بمدينة بنها، وإطمأن على سير أعمال الامتحانات واستمع لرأي الطلاب في امتحان اليوم.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان وأنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة حيث تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

وفى سياق آخر أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع، وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات.

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