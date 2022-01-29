انطلاق ربع نهائى أمم أفريقيا.. الكاميرون أمام جامبيا وتونس وبوركينا فاسو

تنطلق، مساء اليوم السبت، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 33 التي تستضيفها الكاميرون حاليا وحتى السادس من شهر فبراير المقبل.



وتبدأ منافسات الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا بلقاء منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب جامبيا، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون.



ويسعى منتخب "الأسود" الكاميروني إلى تحقيق اللقب السادس في تاريخه، ويطمح إلى إنهاء مغامرة منتخب جامبيا الوافد الجديد وإحدى مفاجآت النسخة الحالية، ويعول في ذلك على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة العاشرة في تاريخه.



وكان منتخب الكاميرون قد فاز على منتخب جزر القمر في دور الـ 16 بنتيجة (2- 1)، رغم أن الأخير خاض المباراة بدون حارس مرمى لإصابة حارسين بفيروس كورونا والثالث في الكتف.

أما منتخب جامبيا "العقارب"، والذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه فقد واصل مفاجآته، وفاز في دور الـ 16 على نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف.



وكان منتخب "العقارب" قد أنهى دور المجموعات بدون خسارة وحقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب تونس بهدف نظيف في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة.



وتجمع المباراة الثانية في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا منتخبي تونس وبوركينا فاسو، على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



وحقق منتخب تونس "نسور قرطاج"، مفاجأة قوية في دور الـ 16، وأطاح بمنتخب نيجيريا بعد الفوز عليه بهدف نظيف رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين مثل علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وكذلك المدير الفني منذر الكبير بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.



ويعود المدير الفني منذر الكبير لقيادة المنتخب التونسي أمام بوركينافاسو خلال لقاء، اليوم، كما يعود عدد من اللاعبين بعد شفائهم من فيروس كورونا بينهم المدافع علي معلول المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري.



وكان منتخب تونس الذي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة عام 2004، قد تأهل لدور الـ 16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، حيث جاء في المركز الثالث للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فقط، بعد الخسارة في مباراتين أمام مالي وجامبيا بنتيجة (1-0)، وتحقيق فوز وحيد على موريتانيا بنتيجة (4-1).



أما منتخب بوركينا فاسو "الخيول" فقد حجز أول مقاعد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بعد فوزه على الجابون بركلات الترجيح (7-6)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1)، على ملعب ليمبي بياوندي.



ويأمل منتخب "الخيول" في بلوغ نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسخة 1998، التي أقيمت على أرضه (فازت بها مصر) عندما حل في المركز الرابع، و2017 بالجابون، حيث حل في المركز الثالث.