إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور - دسوق، بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سياره ملاكى وأخري تومناية، بطريق دمنهور - دسوق امام قرية سنهور، مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

المصابون هم كل من: «محمد شحاتة صبري، 38 عاما، أحمد حافظ حمزة، 58 عاما، مقيم دمنهور، حسن خيري الحصاوي، 38 عاما، مقيم قرية بني هلال بمركز دمنهور، محمد شحاته عبد الجيد، 38 عاما، مقيم قرية بني هلال بمركز دمنهور، علي أحمد بنزينه، 53 عاما، مقيم قرية بني هلال بمركز دمنهور، صفاء محمد سعد، 34 عاما، مقيمة قرية بني هلال بمركز دمنهور».

تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجارى عمل الأسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.