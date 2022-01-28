«تعليم الغربية» تطهر لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بشأن متابعة تنفيذ خطط تطهير وتعقيم الدواوين ولجان الامتحانات، وبرعاية وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتنفيذ مدير إدارة أمن المديرية، ولجنة التطهير بالمديرية.

وقد شمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يجري تطهير وتعقيم جميع لجان الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية العشر، والتي من المقرر أن تبدأ صباح الغد السبت الموافق 29/1/2022 وتستمر حتى الخميس الموافق 3/2/2022، حيث تم التنبيه مشددا على استمرار عملية التطهير قبل وبعد الامتحانات وبصفة دورية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مديرية التربية والتعليم بالغربية، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يبدأ 91 ألفا و672 طالبا وطالبة بمحافظة الغربية، غدا السبت، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بمراكز ومدن المحافظة.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أكد أن جميع مدارس الغربية جاهزة تماماً لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، حيث يؤدي ما يقارب من 91672 طالبا بالإعدادية العامة، 45071 طالبا، 45401 طالبة، منهم 1200 طالب بنظام المنازل، في 437 لجنة، 4650 طالبا بالإعدادية المهنية، في 26 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة، أن الإدارات التعليمية العشر، قد أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وأضاف " حسن"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أي مشكلة في الحال.