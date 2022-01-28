التشيك: تسجيل 34 ألفا و740 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية التشيك اليوم الجمعة، تسجيل 34 ألفا و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة نحو 3 ملايين إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس الـ37 ألف وفاة.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس والمحتجزين حاليا في المستشفيات يبلغ 1976 شخصا، مشيرا إلى أن معدل الإصابة ارتفع إلى 2.030 لكل 100 ألف نسمة.

وقد بدأت السلطات الصحية في التشيك، الإثنين، تلقي طلبات التسجيل للحصول على الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر على الأقل.

وذكر راديو براغ الدولي أنه تقرر إعطاء هذه الفئة العمرية لقاح فايزر- بيونتيك كجرعة معززة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الأطفال عادة أقل عرضة للإصابة بالمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، إلا إنه وفقا لبيانات وزارة الصحة، تم إدخال أكثر من 11 ألف شخص دون سن الـ19 إلى المستشفى منذ بداية الوباء، وفي الأيام العشرين الأولى من هذا العام وحده تم إدخال أكثر من 640 طفلاً إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ866 ألفا و540 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ623 ألفًا و370 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 489 ألفًا و846 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 70.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 39.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24 مليون إصابة.