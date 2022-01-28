الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك: تسجيل 34 ألفا و740 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

التشيك
التشيك

 أعلنت السلطات الصحية في جمهورية التشيك اليوم الجمعة، تسجيل 34 ألفا و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة نحو 3 ملايين إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس الـ37 ألف وفاة.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس والمحتجزين حاليا في المستشفيات يبلغ 1976 شخصا، مشيرا إلى أن معدل الإصابة ارتفع إلى 2.030 لكل 100 ألف نسمة.

وقد بدأت السلطات الصحية في التشيك، الإثنين، تلقي طلبات التسجيل للحصول على الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر على الأقل.

وذكر راديو براغ الدولي أنه تقرر إعطاء هذه الفئة العمرية لقاح فايزر- بيونتيك كجرعة معززة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الأطفال عادة أقل عرضة للإصابة بالمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، إلا إنه وفقا لبيانات وزارة الصحة، تم إدخال أكثر من 11 ألف شخص دون سن الـ19 إلى المستشفى منذ بداية الوباء، وفي الأيام العشرين الأولى من هذا العام وحده تم إدخال أكثر من 640 طفلاً إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ866 ألفا و540 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ623 ألفًا و370 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 489 ألفًا و846 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 70.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 39.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24 مليون إصابة.

السلطات الصحية التشيك جمهورية التشيك كوفيد كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

المفوضية الأوروبية تُوافق على خريطة مساعدات إقليمية لـ سلوفينيا

10 فبراير.. الفلبين تسمح بدخول السائحين المطعمين بالكامل ضد «كورونا»

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

صحيفة «الخليج» تُؤكد أهمية زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الإمارات

بعد نفوق 8 رؤوس الماشية.. «التضامن» تتابع خسائر مزرعتي مواشى لأسرتين بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد