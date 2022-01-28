الأحد.. حفل دمج أصحاب الهمم مع الأصوات الذهبية بقصر الأمير بشتاك

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 30 يناير ، حفله الشهري لدعم شباب الموهوبين، ودمج أصحاب الهمم من المواهب الذهبية مع الأصوات الذهبية .

الحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، ويقوم بالغناء من المواهب الذهبية كل من : أمير عزت ، أمير سعيد ، ومن الأصوات الذهبية بتول العبد، محمد هشام، ويتضمن الحفل أغنيات : " يا حلو ناديلي"، " لكل عاشق وطن " ، " أه يالالالي"، "الا انت "، كما يشارك الموهبة الذهبية أحمد عصام بالعزف والغناء .

جدير بالذكر أن قطاع الصندوق يدعم الموهوبين في مجال الغناء من خلال تنظيم مسابقة الصوت الذهبي علي مدار خمس سنوات والتي اسسها الفنان الراحل محسن فاروق، كذلك مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم، والتي استطاعت خلال الدورات السابقة اكتشاف العديد من المواهب الشابة .

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة،سلمت في الدورة السابقة لمسابقة الصوت الذهبي جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي، التي نظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، بمسرح الجمهورية وبحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، وأعضاء لجنة التحكيم الذين كرمتهم وزيرة الثقافة، وهم الدكتور مصطفى محمد (رئيساً)، وعضوية كل من الموسيقار هاني شنودة، الدكتورة إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع والفنان الدكتور أحمد إبراهيم‪.

حيث فاز في المسابقة محمد أحمد أحمد (بورسعيد) بالمركز الأول، المركز الثاني أسماء عبده أحمد (الدقهلية)، المركز الثالث محمد علي صبري (المنيا)، المركز الرابع كريم حراجي أحمد (الأقصر)، المركز الخامس رحمة ضاحي أبو الحمد (القليوبية)، المركز السادس محمد طارق مصطفى (الإسكندرية)، المركز السابع إسلام محمد فاروق (أسيوط)، المركز الثامن عبدالله محمد لبيب (القاهرة)، المركز التاسع مازن حلمي السيد (الجيزة)، المركز العاشر فرح السيد عمرو (الإسكندرية)، كما قررت لجنة التحكيم منح شهادات المشاركة المتميزة لكل من إبراهيم محمد إسماعيل (شمال سيناء)، دينا ساهر لطفي (الجيزة)، أحمد صبحي أحمد (البحيرة)، مصطفى حنفي صلاح (الإسكندرية)، أحمد محمد سعد (الجيزة)..