الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: إعادة فتح المجال الجوى ابتداء من 7 فبراير المقبل

طائرة
طائرة

قررت الحكومة المغربية، إعادة فتح المجال الجوي، ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك طبقا للإجراءات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وطبقا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وبالنظر إلى تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

وذكرت الحكومة المغربية - في بيان اليوم - أنه لمتابعة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة فنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من قبل  المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وعلى صعيد آخر، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس،  حفل إطلاق أعمال مشروع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع عند الانتهاء من تنفيذه في تأمين السيادة اللقاحية للمغرب والقارة الأفريقية.

ويأتى هذا المشروع في إطار جعل المغرب قطبا بيوتكنولوجيا على صعيد افريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال دمج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى. بتكلفة تقدر بحوالي 400 إلى 500 مليون يورو.

ويضم المشروع ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في 2024. وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. وينتظر إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 يوليو 2022.

وستكون هذه المنشأة الصناعية التي تحمل اسم “سينسيو فارماتيك”، أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بأفريقيا، من بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم عند الانتهاء من إنجازها.

ويهدف هذا المشروع، على المدى المتوسط (2022-2025)، إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتوجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد-19، في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70% من احتياجات المغرب وأكثر من 60 % من احتياجات القارة الأفريقية.

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