الكرملين: حزب «روسيا الموحدة» فى انتظار رد من بوتين بشأن مبادرة توريد الأسلحة إلى دونباس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف،الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُظهر أي رد فعل بعد على مبادرة حزب روسيا الموحدة التي تهدف إلى مساعدة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين من خلال تزويدهما بالأسلحة.



وقال بيسكوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن الرئيس لم يرد على هذه المبادرات بعد".. مٌؤكدًا أنه "الرئيس يدرك جيدًا موقف حزب روسيا الموحدة".



كما أشار المتحدث إلى أن الأمر يعتبر جديدًا بالنسبة لروسيا، نظرًا لأن موسكو لم تقدم أبدًا مثل هذا النوع من المساعدات إلى دونباس من قبل.



يُذكر أن سكرتير المجلس العام لروسيا المتحدة أندريه تورتشاك صرح، أمس ، بأنه يجب على موسكو مساعدة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين من خلال توفير أنواع معينة من الأسلحة لهما من أجل تعزيز قدراتهما الدفاعية في مواجهة أي عدوان محتمل.



كما أعلن زعيم فصيل روسيا الموحدة في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فلاديمير فاسيليف، في وقت سابق، أن الحزب أرسل طلبًا بشأن هذه المسألة إلى القيادة الروسية.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط انخفاض الإمدادات الروسية مجددا، فيما استمرت التوترات على خلفية أزمة أوكرانيا حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي للأزمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وانخفضت تدفقات الغاز الروسي من مسار عبر أوكرانيا مجددا اليوم بعدما كانت قد ارتفعت في الأيام القليلة الماضية.



وأسهمت الإمدادات المحدودة من أكبر مصدر غاز طبيعي لأوروبا في انخفاض مستويات المخزون بصورة خطيرة في القارة وتسببت في رفع الأسعار لمستويات قياسية.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز بنسبة 2.9 في المائة لتوقف تراجعات سابقة.