غرفة الفنادق: تعيين مسؤول للتدريب بالفنادق لرفع كفاءة العاملين

أكدت غرفة المنشآت الفندقية على ضرورة التزام الفنادق بتعيين مسؤل للتدريب بكل منشأة، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الغرفة ووزارة السياحة والأثار، فى مجال تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى بما يتلاءم مع جودة وتفرد المنتج السياحى المصرى.

وأوضحت الغرفة أنها تلقت خطابًا من الدكتورة سها بيجت، مستشارة وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، والذى يشير إلى القرار الوزازى الخاص بتدريب العاملين بالقطاع السياحى وما تضمنته المادة الرابعة بأن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين "مسئول تدريب" بكل منشأة.

وطالبت الغرفة الفنادق بترشيح من الموظفين لشغل هذه الوظيفة، وطالبتهم بإرسال بيانات المرشح لشغل الوظيفة إلى الغرفة فى موعد غايته نهاية شهر يناير الجارى.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليا على تكثيف الحملات التى تقوم بها لجان التفتيش بالوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية وتطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات ضد المنشآت التى يثبت مخالفتها، والتى قد تصل إلى غلق المنشأة وإيقاف المدير المسئول، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي والمواطنين، والإبقاء على سمعة المقصد المصري إيجابية وبما يعزز الصورة الذهنية للمقصد المصرى لدى السائحين.

كما تقوم خمس شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء.

وتقوم هذه الشركات بمراجعة جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية بكافة المحافظات وجودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات والصحة العامة ومدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال موسم الشتاء الحالى.

