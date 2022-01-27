الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحطم سيارة في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

تسبب الطقس السيء في انهيار شرفة عقار بمنطقة العطارين التابعة لحي وسط محافظة الإسكندرية، وتحطم سيارة في شارع الميناء الشرقي دون حدوث إصابات بين المارة في الطريق بمحل الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.
تلقى اللواء محمود ابو عمره مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من شرفة عقار قديم بشارع الميناء الشرقي مما تسبب في تحطم السيارة بدائرة القسم.
وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة من العقار المشار إليه بالطريق العام، وتحطم سيارة تصادف توقفها أسفل العقار دون حدوث إصابات بين المواطنين.
تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار وغلق الشارع حرصا على حياة المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

الطقس النيابة المواطنين سقوط سيارة بالاسكندرية فحص وقف

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وائل لطفي

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