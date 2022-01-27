الأردن في المقدمة... تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الدول العربية

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الخميس، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و738 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 670 ألفا و997 إصابة، كما سجلت شفاء 4 آلاف و973 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 622 ألفا و87 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و929 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و876 إصابة، و3 آلاف و100 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 311 ألفا و418 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1400 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2638 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 835 ألفا و839 إصابة، كما سجلت شفاء 1099 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 772 ألفا و723 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2232 حالة، وذلك عقب تسجيل وفاة 4 حالات جديدة.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و691 إصابة جديدة و18 وفاة، وتماثل 5 آلاف و175 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و184 ألفا و856 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و142 حالة، والشفاء إلى مليون و95 ألفا و516 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 3 آلاف و157 إصابة جديدة فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في ليبيا إلى 416 ألفًا و223 إصابة، كما سجل شفاء 587 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 390 ألفًا و207 حالات حالة، فيما سجل 12 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و979 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7609 إصابات جديدة، و11 وفاة، وتماثل 3458 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و183 ألفا و402 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و330 حالة، والشفاء إلى مليونين و90 ألفا و815 حالة.