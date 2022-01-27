لقطات «السيلفى».. تتصدر ظواهر معرض الكتاب

حرص زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53 على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، وأخد الصور السيلفي مع أصدقائهم وأقاربهم، بينما حرص البعض الآخر على التصوير مع المشاركين والعارضين في المعرض.

تقول نهى أحمد، أحد زوار معرض الكتاب، إنها صممت على التقاط الصورة مع خطيبها في أولى أيام المعرض، ليظل تذكارا بينهما، وشعرت بالسعادة لما وجدته من كتب وندوات قيمة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

بينما التقط “مصطفى”، منها طريف الحديث، قائلا: "مكنتش متوقع إني ألاقي إقبال كثيف من الزوار، وفرحان إني اتجمعت مع أصدقائي عشان نشتري كتب".

أما “ندى”، إحدى زائرات معرض الكتاب، تقول: "الصور التذكارية هي اللي بتفضل من الحدث، ولقيت تنظيم وإجراءات احترازية من الزوار، ومجهود منظم".

انطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم «5» قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين «نشر عام» 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب أجنبي» 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين «كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، كتاب تعليمي مدرسي» 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب إسلامى وتراث» 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعـدد الناشرين المصريين «كتاب أكاديمي» 49 ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين «كتاب صوتي» 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة 53، من معرض القاهرة، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم.