الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأطفال يزيّنون معرض الكتاب في يومه الأول: «حوَّشنا المصروف للكتب»

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح نهضة مصر للطفل إقبال كثيف من الأطفال في الساعات الأولى من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، وذلك بأعمار مختلفة.

وظهرت الأطفال في صورة مشرفة باحثين بين أرجاء الأرفف عن الكتب المختلفة، وذلك من كتب تعليمية وقصص اجتماعية، ومال بعضهم لقصص الرعب.

مروان محمود صاحب الـ14 عامًا جاء مهرولا للمعرض متحديًا الأجواء الباردة، قال لـ"الدستور" إنه يفضل قراءة القصص المائلة للرعب وكذلك الأساطير، لذلك ادخر من مصروفه طوال الأشهر الماضية حتى يستطيع شراء ما يريد.

وقالت جنا جمال 12 عاما، إنها جاءت للمعرض في أول يوم مع جدها، حيث إنها اعتادت على زيارة المعرض بجانب جدها الذي يقدس الكتب والقراءة، وكان سببا رئيسيا في حبها لها.

وتابعت أنها تأتي للمعرض منذ أن كان عمرها سنتين، وذلك ما دفعها لزيارة المعرض في أول يوم افتتاح له، كونه لم تستطع الانتظار.

"المعرض فيه حاجات حلوة اوي السنادي"، بهذه الكلمات عبر مازن أيمن عن فرحته بالمعرض الذي تشهد مصر إقامته اليوم في الـ 26 من يناير.

وتابع أنه يشعر بالفرحة وسط القصص التي تباع بالمعرض، ولذلك قرر أن يأتي بجانب عائلته للمعرض في رحلة تنزهية مع أقاربهم.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

الدستور انتظار معرض القاهره الدولي للكتاب معرض كتاب معرض القاهرة الدولى نهضة مصر مصر الثقافة وسؤال المستقبل الكاتب يحيى حقى

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