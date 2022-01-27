الخميس 27 يناير 2022
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مصر

«الري» تكشف آخر نتائج تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4109,38 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى للتنفيذ.

من جانبه، قال المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، إن الأعمال الجارية ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مهمة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية بمختلف مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى وضع حلول فعالة لأزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد أثناء ري المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.
 

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