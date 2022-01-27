ضبط شابين فبركا فيديو إباحى لسيدة فى كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط شابين متهمين بفبركة أحدهما مقطع فيديو إباحي لإحدى السيدات من أجل ابتزازها بغرض الحصول على مبلغ مالي نظير عدم نشر المقطع على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لافتضاح أمرها على غير الحقيقة، وذلك في نطاق مدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلاقيه بلاغًا من المدعو "أ.ص.ع"، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمركز بلطيم، متهمًا المدعو "ع.ش.ع"، 19 عامًا، ويقيم بمدينة برج البرلس، بصناعته مقطع فيديو إباحي لزوجته "مفبرك" على غير الحقيقة بغرض ابتزازه إياه بالمقطع محاولة للحصول على مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه.



وبتكثيف التحريات تبين صحة ما جاء بأقوال الزوج، من خلال رسالة هكر أرسلها المشكو في حقه لزوجة صاحب البلاغ يستطيع من خلالها الحصول على محتويات الهاتف، ووفق ذلك جرى استدراج المتهم من خلال تواصل الزوج صاحب البلاغ مع المشكو في حقه، يخبره بموافقته على دفع المبلغ المطلوب، وجرى اتفاقًا بينهما بتحديد موعد المقابلة على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس.

ووفقًا لإبرام الخطة توجه الزوج، إلى مكان المقابلة بينهما ففوجئ بشخص آخر يدعى "ف.ر.ج"، 20 عامًا، صديق المشكو في حقه الأول، أخبره بحضوره استلامه المبلغ بدلًا من صديقه، فيما نجح رجال المباحث من القاء القبض على ذلك الشخص، وأرشد عن المشكو في حقه الأول، ووفق ذلك جرى القاء القبض عليهما.

حُرر بذلك المحضر رقم 419 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، لتتولى التحقيقات.