الليلة ..نجوم أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش وفرقة رضا في قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري في مقره الكائن بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل جديد لفرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .

تقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها من بينها: العصايا، الأقصر بلدنا، التنورة، الحصان، الحجالة.. وغيرها ، تحت اشراف الفنانة ايناس عبد العزيز، اشراف فني وليد طموم ومحمد الفرماوي .

يشار إلي أن فرقة رضا للفنون الشعبية، تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها علي مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 39 راقص وراقصة وعازف، ووصل عدد أعضائها إلى 180 فنانا أغلبهم من خريجي الجامعات، وصمم رقصاتها الفنان الكبير محمود رضا، والتي استوحاها من فنون الريف ، السواحل ، الصعيد ، النوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولي فريدة فهمي .

تم ضم الفرقة لوزارة الثقافة بعد صور قرار جمهوري عام 1961، وتولي إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، قدمت عروضها في مختلف دول العالم وحازت على المراكز الأولى في أغلب المحافل والمهرجانات الدولية .

ــ سهرة غنائية موسيقية لنجوم أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش

في سياق متصل، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في تمام الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفلا فنيا جديدا والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع كبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "مبروك" أداء الفرقة الموسيقية، ثم يقدم عازف الناي الأول الفنان محمود نوارة مقطوعة "على الحلوة والمرة"، لما رمتنا العين، يا ضاربين الودع"، اداء الفنانة هايدي الجندي، "على الله تعود، هل عندك شك" أداء الفنان أمير الرفاعي، "يا واحشني رد عليا، ع اللي جري" أداء الفنان ياسر سعيد.

بينما يتضمن الفاصل الثاني من الحفل، مقطوعة يقدم عازف العود وليد سلامة بعنوان" مضناك جفاه" ، ثم يقدم الفنان محمد الخولي أغنيتين وهما: "طاير يا هوى، زي نور الشمس"، وتقدم الفنانة هبة إسماعيل أغنيتي: "فاكراك ومش هنساك، في وسط الطريق" ويختتم الفنان محمد متولي الحفل بأغنية"هو يا قلبي اللي اختار".

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.