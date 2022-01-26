السفير الجزائري بروما: انتخابات مجلس الأمة استكمال للبنية المؤسسية بالبلاد

قال السفير الجزائري لدى روما عبد الكريم طواهرية، اليوم الأربعاء، إن انتخابات تجديد ثلثي مقاعد مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، سوف تكمل البنية المؤسسية للجزائر للسماح ببداية جديدة للتنمية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري.

وتابع طواهرية، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية، إن انتخابات مجلس الأمة هي بمثابة استكمال للبنية المؤسسية للجزائر، موضحا أن الأحزاب السياسية الرئيسية في الجزائر سوف تشارك في الانتخابات، إلا أن ذلك لا يمنع ظهور مرشحين مستقلين"، مضيفا "لم يعد مستغربا أن شخصيات المجتمع المدني أكثر بكثير من مجرد حزب.

وخلص الدبلوماسي إلى أن "هذه الديناميكية الجديدة تسير في اتجاه المشروع الذي يود الرئيس عبد المجيد تبون تنفيذه والمشار إليه في التزاماته البالغ عددها 54 في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية".

كما أكد السفير الجزائري الجديد لدى روما عبد الكريم طواهرية أن بلاده لن ترفع سعر الغاز الطبيعي لإيطاليا، رغم الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع اسعار المحروقات عالميا.

وقال إن "الجزائر سوف تضمن لإيطاليا نفس الكميات من الغاز الطبيعي بنفس الأسعار، رغم الإضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات عالميا".

ووصف الدبلوماسي الجزائري التعاون بين بلاده وإيطاليا في مجال الطاقة بـ"الممتاز"، قائلا "الجزائر تقف إلى جانب إيطاليا في هذا المجال، وخط الغاز الذي يربط بين البلدين هو خير مثال على هذا التعاون،" في إشارة إلى خط الأنابيب "ترانس ميد" والمعروف أيضا باسم "إنريكو ماتيه"، مؤسس شركة إيني.

وأوضح طواهرية أن "هذا الأمر كان قد تم طرحه خلال الزيارة التاريخية للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا الأخيرة للجزائر، حيث أكد الرئيس الجزائري – عبد المجيد- تبون استمرار تدفق الغاز الطبيعي الجزائري لإيطاليا وأن الأسعار لن تزيد"، مشيرا إلى أن "هذا القرار الجزائري يأمل أن يدعم إيطاليا في مرحلة صعبة للغاية ويعطى إشارة جيدة عن الصداقة بأبعادها الحقيقة التي تتجاوز المصالح المادية البسيطة."