«الرعاية الصحية» تطالب المعلمين بتشجيع الطلاب على الالتزام بإجراءات الوقاية

طالبت هيئة الرعاية الصحية المعلمين بالمدارس بتشجيع الطلاب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وأكدت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات يحمي الطلاب من خطر العدوى بفيروس كورونا كما أن ارتداء الكمامات والمحافظة على غسل الأيدي باستمرار من أهم عوامل الوقاية ضد انتشار الفيروس خاصة في الأونة الأخيرة.

وطالبت الهيئة المواطنين بالمحافظات التي تم تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بها أن يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك لأنه تم توفير لكافة المواطنين للحد من الإصابة والاعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1783 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 347557 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1809 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.