الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتحلت اسم شقيقتها.. حبس سيدة زورت بطاقة للهرب من السجن بعابدين

تزوير
تزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن سنة بتهمة تزوير بطاقة شخصية خاصة بشقيقتها من الأم للهروب من حكم قضائي صادر ضدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين أحمد أحمد الشيوخ وأحمد رسمي الجمل، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من سيدة أفادت فيه باكتشافها وجود حكم قضائى ضدها، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمة صدر ضدها حكم حبس سنة في قضية سرقة لكنها قامت بتزوير بطاقة شخصية باسم شقيقتها من الأم للهروب من الحكم القضائى.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، أن المتهمة تقدمت لاستخراج بطاقة رقم قومى ومعها سيدة كضامن لها، وأعطت لموظف السجل المدنى بيانات مزورة وذلك للهروب من حكم قضائي صادر ضدها.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمة وضعت صورة وبيانات شقيقتها في استمارة البطاقة الشخصية، حيث تمكن رجال المباحث من كشف التزوير عقب القبض عليها فى قضية "سرقة"، وتمت إحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير التي أصدرت قرارها السابق.

محكمة جنايات القاهرة حكم قضائى سنة تزوير أحداث الواقعة قسم شرطة عابدين تزوير بطاقة

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