الوادي الجديد: رئيس مركز «الداخلة» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ70

أجرى الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمركز بزيارة إلى قسم شرطة الداخلة لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بعيدهم الـ70، ونقل الدكتور رئيس المركز، تهاني أهالي ومواطني مركز الداخلة إلى رجال الشرطة البواسل درع الأمن والأمان.

وأكد رئيس المركز أن جهود رجال الشرطة وما يتحملونه من أعباء وما يقدموه من بطولات وتضحيات تعد مثالًا للعطاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، وستظل مكتوبة بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة، مشيرًا إلى أن «هذا اليوم سيظل أبد الدهر عيدًا نحتفل به ببطولات وتضحيات رجال الشرطة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين».