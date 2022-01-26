الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الوادي الجديد: رئيس مركز «الداخلة» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ70

صورة من تقديم التهنئة
صورة من تقديم التهنئة لرجال الشرطة

أجرى الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمركز بزيارة إلى قسم شرطة الداخلة لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بعيدهم الـ70، ونقل الدكتور رئيس المركز، تهاني أهالي ومواطني مركز الداخلة إلى رجال الشرطة البواسل درع الأمن والأمان.

وأكد رئيس المركز أن جهود رجال الشرطة وما يتحملونه من أعباء وما يقدموه من بطولات وتضحيات تعد مثالًا للعطاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، وستظل مكتوبة بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة، مشيرًا إلى أن «هذا اليوم سيظل أبد الدهر عيدًا نحتفل به ببطولات وتضحيات رجال الشرطة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين».

رئيس مركز ومدينة الداخلة القيادات التنفيذية والشعبية والدينية قسم شرطة الداخلة لتقديم التهنئة لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بعيدهم السبعين البواسل درع الأمن والأمان بطولات وتضحيات تعد مثالا للعطاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: زيادة معدلات الإصابة بـ كورونا بنسبة 160% على العام الماضى

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

الرئيس السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد في قصر الوطن

أمطار مصحوبة بحبات البرد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يشارك فى مباحثات رباعية بالإمارات لبحث التحديات التي تواجه المنطقة

شخصية العام فى أستراليا.. «أوبرا سيدنى» تتزين بصورة المصرى دانيال نور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

الطقس السيئ

معرض الكتاب يستعد لاستقبال الجمهور في أبهى حلّة

منعا للكوارث.. رجال المرور يساعدون المواطنين على الطرق السريعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين