الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء جلسة محاكمة عامل مصعد متهم بالاعتداء على 5 طفلات حضانة بالمعادي

محكمة
محكمة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عامل مصعد بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها والتعدي عليهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

تعقد الجلس برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد وأشرف العشماوي وامانة سر  سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

جاء في نص قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات :"انه بعد مطالعة التحقيقات تتهم النيابة العامة "ع.م" 48 سنة،  لأنه في عام 2021 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة وحال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد خطف بالتحايل المجني عليهن الأطفال التلميذات بحضانة المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.

وأضاف قرار الإحالة: "أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وهتك عرض المجنى عليهن  الاطفال سالفى الذكر، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن  مستغلا كونه من المتولين ملاحظتهن".

محاكمة عامل مصعد زهراء المعادي محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس عامل الاختطاف بالتحايل المستشار وجيه شقوير

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