أمطار متوسطة ورياح فى القليوبية

شهدت مدن محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وصقيع ورياح على كل أنحاء المحافظة، صاحبها نشاط بحركة الرياح، مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الصقيع المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

وشدد المحافظ، فى بيان له، على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأكد المحافظ، تواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كل الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن حتى انتهاء الموجة، والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كل الجهود، والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقى كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.