مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون الاقتصادية: سياسة التقشف لن تعود

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق باولو جينتيلوني، أن "سياسة التقشف لن تعود إلى أوروبا".

وفي جلسة استماع أمام لجنتي (ECON) و(EMPL) التابعتين للبرلمان الأوروبي، في بروكسل، قال جينتيلوني إن "التقشف ليس هو السياسة التي نقترحها، كما سيتم النظر في استدامة أنظمة المعاشات التقاعدية، لكن لن نعود إلى التقشف".

وكشف "أننا نعمل على مقترح خاص بشأن القواعد المالية لأواخر الربيع وأوائل الصيف المقبل، ونتوقع أن تتوصل الدول إلى اتفاق بهذا الشأن"، مشيرا إلى أنه "إذا لم نفعل ذلك في الوقت المناسب، سنقدم تفسيراً للقواعد قبل عام 2023".

وعلى صعيد آخر، أطلق الاتحاد الأوروبي صندوقًا بقيمة مليار يورو لدعم الشركات الناشئة في قطاع الفضاء على أمل أن يغيّر ذلك "قواعد اللعبة" ويجذب المستثمرين.

وأطلق الصندوق الذي سمي "كاسيني" على اسم عالم الفضاء الإيطالي من القرن السابع عشر كجزء من "صندوق الاستثمار الأوروبي" الذي يوفر تمويل مخاطر للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة في أنحاء أوروبا.

وقال مفوض السوق الداخلية الأوروبية تيري برينتون، خلال اجتماع للمعنيين بقطاع الفضاء الأوروبي في بروكسل: "العديد من شركاتنا الناشئة غير قادرة على الحصول على استثمارات كبيرة في رأس المال في الاتحاد الأوروبي عندما تحتاج للتوسع".

وذكر أن هذه الشركات تضطر بالتالي للجوء إلى مستثمرين خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "هذه خسارة كبيرة لأوروبا، سيغيّر صندوق كاسيني قواعد اللعبة".