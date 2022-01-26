الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية التونسى يبحث مع السفير الألمانى التعاون الأمنى وتأمين الحدود

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي

بحث وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، خلال لقائه، مع سفير ألمانيا في تونس بيتر بروغل، التعاون بين البلدين في المجال الأمني والإرهاب وتأمين الحدود.


وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان صحفي  - أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون التونسي -الألماني في المجال الأمني وسبل الارتقاء به.


وأضافت أن اللقاء تناول أيضا التعاون القائم في إطار آلية +G7 التي يتولى الجانب الألماني قيادتها عن الأطراف الأجنبية، التي تهدف إلى دعم الجهود التونسية في مجال الإرهاب وتأمين الحدود، كما بحثا التعاون المشترك في مجالات الحوكمة الرشيدة واللامركزية.

أمن تعاون لقاء وزارة المانيا وزارة الداخلية وزير الداخلية الداخلية الإرهاب التعاون الأمني التعاون المشترك صحفي

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