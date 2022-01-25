الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغيطى» يتفقد مشروعات الصرف الصحى والطرق بالعبور (صور)

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، جولة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا الخدمات التي يستهدفها المواطنون من الأسواق، يرافقه المهندس حمدي عبدالقوي نائب رئيس الجهاز. 

وشملت الجولة التفقدية المرور على أسواق الخير «السوق البديل للباعة الجائلين»، بالحي الثاني خلف المرور للاطمئنان والتأكد من التزام شاغلي الباكيات بالأسعار وعدم المغالاة، تيسيرًا على المواطنين، والالتزام بالاشتراطات الموضوعة، والاستماع إلى شكاوى شاغلي الباكيات ومرتادي السوق. 

تطوير الطرق بالعبور 

وأكد «الغيطي»، أنه جارٍِ رفع تطوير أعمال الخدمات في تقديم كافة الخدمات وجودة حياة راقية لسكان المدينة، كما يجري الآن وعلى مدار الفترات المقبلة رفع كفاءة وتطوير الحى السادس بمدينة العبور. 

وتابع، أنه جارٍِ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع بالحي السادس، وسيتم استكمال باقي أعمال التطوير تباعًا، مؤكدًا ضرورة استمرار أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة والأحياء المختلفة، لإعطائها المظهر الحضاري والجمالي.

تطوير مشروعات الصرف الصحي بالعبور 

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تنفيذ أعمال المشاريع المتعلقة بخطوط الصرف وتدعيمها ببنية تحتية قوية بالمدينة. 

وأشار، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تدعيم خط الصرف الصحي بالطريق المحوري للحي الأول بالمساحة من مدخل الحي الرابع وحتى مول أجياد «12 كيلو مترًا»، علما بأن المواسير المستخدمة قطر «300 مم»، لاستيعاب كميات الصرف المتزايدة للحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار ولاستيعاب كميات مياه الأمطار المتوقعة، مؤكدًا استمرار الجهاز في تقديم  خدمات أفضل للسكان للنهوض والرقي بالمستوى الذي يليق بالمستفيدين بالمشروعات الجارية.

المهندس عبد الرؤوف الغيطي يتفقد المشروعات التنموية الصرف الصحي مشروعات الطرق أسواق الخير

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وائل لطفي

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