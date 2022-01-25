إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين عددٍ من السيارات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفاده وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالقرب من نفق حازم حسن.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وعدد من السيارات، وإصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وجارى رفع آثار الحادث.

وفى سياق متصل، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزي.