الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين عددٍ من السيارات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفاده وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالقرب من نفق حازم حسن.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وعدد من السيارات، وإصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وجارى رفع آثار الحادث.

وفى سياق متصل، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزي. 

6 أشخاص حادث تصادم السيارات طريق مصر اسكندرية الصحراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

الإسكندرية: 7 تعليمات للتعامل مع موجة الطقس السيئ غدًا

مع انحسار شهية المخاطرة.. الذهب يسجل أعلى مستوى في شهرين وسط مخاوف أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟