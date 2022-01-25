الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

محكمة
محكمة

أخلت محكمة الجنايات المختصة، سبيل متهمين بتدابير احترازية، احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات بالقضية رقم 1116 لسنة 2021.

وجهت للمتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات النيابة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

محكمة الجنايات متهمين جماعة خلاف أحكام القانون حيازة منشورات

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