الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل 14 وفاة و11813 بفيروس كورونا فى 24 ساعة

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم، عن تسجيل 14 وفاة و11813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، نشرتها وكالة أنباء "بترا"، أن العدد الإجمالي لحصيلة "كورونا" ارتفع إلى 13102 وفاة و1164339 إصابة.

وبًينت أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة بلغت لهذا اليوم، 22.45 بالمئة، وأن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 57439 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 151 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 131 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 720 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3493 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1093798 حالة. 

كما أشار إلى إجراء 52623 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14446375 فحصاً.

وأظهرت النشرة الوبائية، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4564321 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4181239 شخصا.

فيروس كورونا عدد وفيات كورونا إصابات كورونا حالات شفاء الأردن وزارة الصحة

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