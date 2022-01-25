تقليص فترة معرض سنغافورة للطيران وسط ضوابط صحية صارمة

قررت سنغافورة تقليص فترة إقامة أكبر حدث طيران في آسيا، وهو معرض سنغافورة للطيران الجوي، للمرة الثانية منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، مع فرض ضوابط صحية صارمة للزوار التجاريين وعدم وجود أيام عامة للسكان المحليين ما يخفف من احتمالية الحضور.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن المعرض - الذي تقرر أن يقام خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير المقبل - سيتطلب إجراء اختبارات سريعة يوميا للحضور في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بمتغير أوميكرون سريع الانتشار في الدولة، بينما تظل التجمعات الخارجية مقتصرة على مجموعات من خمسة أفراد.

ومن المتوقع أن تشارك حوالي 360 شركة في معرض سنغافورة للطيران، بما يشمل الشركات الكبرى في الصناعة مثل إيرباص وبوينج ولوكهيد مارتن، مقارنة بــ 930 شركة شاركت في عام 2020، حيث يقام المعرض كل عامين.

وقال سوبهاس مينون رئيس رابطة منطقة آسيا والمحيط الهادي للخطوط الجوية - في تصريحات صحفية - إن قمة ما قبل المعرض، التي كان من المقرر أن تجمع المنظمين ورؤساء شركات الطيران، قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يمثل انتكاسة أخرى لآفاق تعافي الصناعة.

وقالت مصادر صناعية، إن منظمي المعرض الجوي تواصلوا معا في شهر أكتوبر الماضي بشكل غير رسمي مع عارضين رئيسيين بشأن احتمال تأجيل العرض حتى سبتمبر 2022، إلا أنهم قرروا في النهاية عدم القيام بذلك لأن دول مثل أستراليا وتايلاند وماليزيا بدأت بالفعل في تخفيف قواعد السفر.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن جائحة كورونا ستبقى تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ويجب على العالم أن يقبل بحقيقة أن جائحة كوفيد-19 موجودة معنا في المستقبل المنظور، حتى لو كان من الممكن إنهاء مرحلة الجائحة الحادة هذا العام.