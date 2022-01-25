الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها بسبب فيلا

رشوان توفيق
رشوان توفيق

تنظر دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، غدًا الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان الكبير فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية هبة بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وأقامت آية رشوان توفيق دعوى ثالثة ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا 6أكتوبر لشقيقتها الإعلامية هبة.

وقالت "آية" في دعواها رقم 3484 لسنة 2021 مختصمة والدها وشقيقتها "هبة" إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا.

أضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها.

محكمة جنوب القاهرة ابنة الفنان رشوان توفيق عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا مدينة السادس من أكتوبر

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