الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل تباينها بالختام.. و«السوقي» يخسر 1.8 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة أدائها المتباين، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، متأثرة بالضغوط البيعية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال العالمية منذ بداية العام، فيما شهدت التعاملات عمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات وصناديق الإستثمار المحلية و الافراد المصريين.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى  746 مليار جنيه، خاسرًا نحو 1.8 مليار جنيه عن تعاملات أمس الإثنين، بعد تداولات  بلغت نحو 705.4 مليون جنيه، على الأسهم.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي" إيجي إكس 30"  تعاملات اليوم على تراجع نسبته 63. 0%، بما يعادل 73.7 مقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 11542.43  نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الاوزان" بنسبة بلغت 34. 0 %، بما يعادل 7.2 مقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 2139.8 نقطة، كما امتدت الارتفاعات بالسوق للمؤشر الظاوسع نطاقا " إيجي إكس 100"، الذي ارتفع بنسبة  28. 0 %، بما يعادل 8.62 نقطة، ليغلق عند مستوى 3141.4 نقطة.

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