الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طفل «ذا فويس كيدز» يصل جلسة محاكمته فى الشروع بقتل جاره بحلوان

معاذ
معاذ

وصل الطفل معاذ في الواقعة الشهيرة إعلاميا بطفل "ذا فويس كيدز"، إلى  محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، لنظر محاكمته في التعدي علي زميله بمفتاح سيارة والتسبب في إصابته بالجمجمة.

وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة جنايات الطفل، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنح الطفل، الشهيرة إعلاميًا بطفل "ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ محمد، بالاعتداء بالضرب بمفتاح سيارة على صديقه الطفل "ح. ش"، وإصابته في الجمجمة.

وكشف التقرير أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أن إصابته الأصلية كانت ذات طبيعة رضية، حدثت من المصادمة بجسم صلب راض، أيا كان نوعه، وهي جائزة الحدوث مثل الرواية الواردة بمذكرة النيابة العامة ، "الضرب باستخدام مفاتيح معدنية مثبتة بميدالية استقر منها جسم معدني مفتاح السيارة"، بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته.

طفل ذا فويس كيدز محكمة جنايات الطفل إصابته بالجمجمة التسبب التعدي نظر

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