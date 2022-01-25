غادة عبد الرازق تبدأ تصوير «الأبواب الخلفية» مطلع فبراير

تبدأ الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “الأبواب الخلفية” مطع شهر فبراير المقبل بعد انتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالعمل من معاينة أماكن التصوير واختيار الأبطال.

حيث تجري غادة عبد الرازق جلسات عمل مكثفة مع المخرج للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل انطلاق تصويره وذلك بعد انتهاء كتابة الخمس حلقات الأولى من العمل الذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل.

وتعكف ورشة الكتابة المكونة من مؤلفا العمل نور حمدي وهيباتيا على الانتهاء من كتابة الحلقات المتبقية للانتهاء منها قبل بدء التصوير.

مسلسل «الأبواب الخلفية» مكون من 15 حلقة في أول تجربة لغادة عبد الرازق في تقديم مسلسلات ذات حلقات قصيرة ومن المتوقع عرض العمل فى النصف الأول من شهر رمضان المقبل على شبكة قنوات mbc على أن يعقبه عرض مسلسل "اتجاه إجباري" لمنة شلبي في النصف الأخير من شهر رمضان.

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبدالرازق خلال رمضان الماضي من خلال مسلسل «لحم غزال» بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان الراحل أحمد خليل والفنان شريف سلامة، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنانة وفاء عامر، وخالد كمال، والفنانة مي سليم، وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة ومن إنتاج سيدرز آرت للمنتج صادق الصباح وعرض خلال الشهر الرمضاني الماضي عبر إحدى الفضائيات العربية وعلى منصة إلكترونية شهيرة وصورت غادة المسلسل بالكامل في ديكورات سوق بلبنان.

والمسلسل دارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق داخل سوق شعبية، حول أم تحاول الوصول إلى ابنها الذي اختفى أثناء إدمانه المخدرات فتحول نفسها من سيدة راقية إلى سيدة من طبقة بسيطة، وتتخفى بمساعدة صديقتها من أجل الوصول إلى الحقيقة مما يجعلها تدخل في مشكلات كبيرة.