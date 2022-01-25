الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليابان بصدد تفعيل برنامج لدعم تجار النفط للسيطرة على أسعار الوقود

الوقود
الوقود

 قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستنفذ لأول مرة برنامج دعم لصناعة النفط، يهدف إلى كبح ارتفاع أسعار الوقود البترولي.

وقال هاجيودا - في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية - إن متوسط ​​سعر بيع لتر البنزين في البلاد وصل إلى 170.2 ين (أي حوالي 1.5 دولار) حتى يوم أمس الإثنين، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عامًا ليتجاوز بذلك عتبة ال 170 ين المطلوبة لإطلاق خطة الدعم التي تم تقديمها في نوفمبر الماضي.

وبموجب البرنامج، سيتم دفع إعانة قدرها 3.4 ينات لكل لتر إلى 29 موزعًا ومستوردًا للنفط لمدة أسبوع اعتبارًا من بعد غد الخميس بهدف منعهم من رفع أسعار البنزين وزيت الديزل والكيروسين وزيت الوقود بشكل حاد. وأضاف هاجيودا، في هذا الشأن:" أنه بالنسبة لأسعار المنتجات البترولية، فقد لوحظ وجود اختلافات بين المناطق، لكنني أتوقع أن يمنع هذا البرنامج ارتفاعات أسعار الجملة ويمنع المزيد من الزيادات الحادة في الأسعار في كل منطقة".

وستتم مراجعة حجم الدعم المطلوب بحلول 3 فبراير وفقًا للتغيرات في أسعار التجزئة للبنزين. فيما صرح مسؤول بالوزارة للصحفيين بأن إطار الدعم سيكون ساري المفعول حتى نهاية مارس القادم.

وعزا المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن تأثير متغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد سيكون مؤقتًا وكذلك مخاوف الإمداد في الدول المنتجة للنفط وتزايد التوترات العسكرية في أوكرانيا.

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وائل لطفي

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